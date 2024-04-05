مسلسل حق عرب الحلقة 26.. "عبد ربه" يهدد حنان بالقتل اذا فكرت في الانجاب

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. حديث مطول بين صباح الجياش ونجلتها “أنغام” حول حزنها من أفعال “عبد ربه” بعد سرقتها والانفصال عنها، وسألتها عن “عرب” فأكدت “أنغام” نه حنين وبدات بينهما قصه حب.

مسلسل حق عرب الحلقة 26

وتعترف والدة “عرب” بنيتها حضور حفل زفاف “علي”، في حين يبلغها “السويركي” بغضبه من شقيقه بعد قيامه ببيع نصيبه في المنزل لـ"رباح".

تتواصل الاحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الاثار الا ان شقيقه الذي يجسد شخصيته احمد صيام، يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه الا انه يرفض ويهددها بالقتل اذا تحدثت في هذا الموضوع.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف وغيرها .

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