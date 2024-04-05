الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أنور خليل: عمرو عرفة مخرج أشعرنا بسعادة العمل فى "مليحة"

أنور
أنور

قال الفنان الأردني، أنور خليل، إن التعاون مع المخرج عمرو عرفة خلال أحداث مسلسل "مليحة" كان مميزا وبه الكثير من التفاصيل الجيدة فنيا ونفسيا.

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وأضاف أنور، لـ:"الدستور": "كانت جميع مشاهدي مع المخرج عمرو عرفة على الرغم من وجود وحدة إخراجية للأستاذ شريف عرفة، وعلى الرغم من ذلك فهو صديقي من الثمانينيات، ولدينا ذكريات جيدة مع بعض ومعنا أيضًا سعيد حامد ومجموعة كبيرة من الفنانين المصريين، هم بمثابة أصدقاء عزيزين على قلبي، وأستمتع للغاية بالمشاهد التي جمعتني بعمرو عرفة، فهو مخرج رائع ولديه حس فني واسع وطبع محترف يجعل الفنان يسعد تحت إدارته التي كانت مميزة للغاية".

وعن كواليس التعاون مع عرفة قال: "كان عمرو عرفة يشعرنا طوال الوقت بالاهتمام والسعادة بوجودنا في اللوكيشن، كذلك كل العاملين في العمل أشعروني وأشعروا باقي الفنانين المشاركين من دول عربية بخلاف مصر بذلك، وهذا أمر جعلنا متحمسين لتقديم كل الطاقة التي بداخلنا لنقدم شيئا جيدا يليق بفكرة المسلسل وبمصر الكبيرة والعظيمة، كما أتذكر أن شريف عرفة، شقيقه الذي يدير الوحدة الثانية من العمل، جاء ليزورني في مكان تصوير المسلسل، وتحدث معي كثيرًا حول فكرة لماذا لم نتعاون من قبل في أي عمل فني، وكان لقاء مثمرا سعدت به كثيرًا".

وعن كواليس تصوير مليحة قال: "التعاون كان جيدا ومثمرا ومليئا بالحب والدفء الشديد وإحساسي في وقت التصوير بأنني في بيتي وسط أهلي وناسي، فمشاهد دياب وعلى الطيب كانت جميلة وبها حالة حب وأُلفة شديدة، كما أن باقي الفنانين سعيد أنهم في المسلسل على الرغم من أني لم ألتقِ بهم، مثل ميرفت أمين، وأشرف زكي، وحنان سليمان، وللأسف لم ألتقِ بهم في المشاهد، إذ لم تجمعنا سويًا، ومع ذلك التقيت بالأستاذة ميرفت أمين في الاستديو خلال أحد أيام التصوير، وطبعا الدكتور أشرف زكي".
 

الفنان الاردني انور خليل الاردني انور خليل انور خليل مسلسل مسلسل مليحة شريف عرفة

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