لسهرة سعيدة في العيد.. قائمة بـ5 أفلام حققت أعلى الإيرادات بالسينما المصرية

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك وهي المناسبة التي تجتمع فيها العائلة والأصدقاء لمشاهدة أفلامهم المفضلة.

في هذا التقرير، نرشح 5 من الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر المصري وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

كيرة والجن

وتدور أحداثه حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وهدي المفتي، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

الفيل الأزرق 2

تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور "يحيى" من "لبني"، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وإياد نصار وهند صبري ونيللي كريم وتارا عماد وأحمد خالد صالح، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

بيت الروبي

تدور أحداث "بيت الروبي" حول قصة المهندس إبراهيم الروبي، الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات، ولكنه يعود مجددًا بسبب ظروف طارئة على حياته، الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج شركة سنرچي للإنتاج الفني.

مستر إكس

تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، ومن بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرون، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

ولاد رزق

وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الإخوة والأخوات انطلقوا في طريق الإجرام وتعرض للخيانة والطارد من قبل الشرطة في نفس الوقت، يشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.