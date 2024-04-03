مسلسل حق عرب الحلقة 24.. صباح الجياش تتوعد وعرب السويركي يهان

وشهدت الحلقة الـ24 من مسلسل حق عرب، بذهاب صباح الجياش وفاء عامر، إلى مخزن المعلم عبدربه الأمر الذي يدخلهما في نزاع كبير ومشاكل واسعة بين الطرفين، حيث توعدت له بأن لا تترك حقها الذي قام بأخذها منها بشكل قانوني غضبًا عنها.

مسلسل عرب السويركي

استكملت الأحداث بخناقة أظهرت قوة رباح على عرب السويركي، الذي ظهر ضعيفًا للغاية بسبب المخدرات، الأمر الذي يجعله يشعر بحالة ندم وضيق شديدة بسبب ذلك، ويقرر أن يذهب من أمامه حتى لا يقوم بضربه، بعدما ذله في اروقه المغربلين، مؤكدا له أنه لن يضربه بسبب ضعفه الشديد وأنه ليس برجل من الأساس ليقوم بضربه بشكل مبرح.

الحلقة 23 مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، اكتشاف جمال خيانة زوجته سميحة ابنة المعلم عبدالربه له مع رباح أبوالدهب، وذلك بعدما قام باستنساخ نسخة لمفاتيحها الخاصة في أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب.

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وهجم جمال عليهم حاملا سلاحا ناريا وهما بغرفة النوم ورباح يطلب منها تغيير ملابسها للاحتفال بكسر عرب السويركي، قائلا: “أنا شايف إننا نحتفل إحنا التلاتة، صحيح أقلب القدرة علي فمها تطلع سميحة لأمها”.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.