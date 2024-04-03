مسلسل محارب الحلقة 24.. أحمد زاهر يُحذر نجل العزازي من خيانة أصدقائه

مسلسل محارب الحلقة 24... حذر الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" نجل رجل الأعمال العزازي من خيانة أصدقائه.

مسلسل محارب الحلقة 24

يصدم زاهر نجل العزازي بان أصدقائه ساوموه على إعادة هواتف والده المسروقه، مؤكدًا أنهم خانوا الصداقة مقابل ملايين الدولارات.

ويعلق نجل العزازي: "دول أصدقائي وماليش غيرهم وانتوا عايزين مصلحتكم وبس".

ويسلم “الجيوشي” هواتف العزازي المسروقه لزوجته “جيجي”، بعد مساومات كثيرة مقابل الحصول على نصف ميراثها من زوجها.

وطمأن الجيوشي زوجة العزازي "طول ماانتي ماشية ورايا هتكسبي" وذلك لابلاغها انه سيحصل على النسخ الموجوده من الهواتف بمقابل مادي ومحو اي نسخه اخرى قد تثير قلقها وتهدد حياتها



مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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