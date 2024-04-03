الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 9.. كواليس انتخابات السلطة الفلسطينية 2005 وصفقة شاليط

مليحة
مليحة

بدأ مسلسل مليحة الحلقة 9، بحكايات الجد لحفيده عن القضية الفلسطينية، ذاكرا أحداث 2005 بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لافتا إلي أنه جرت انتخابات السلطة الفلسطينية في يناير 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال جرائمها بحق أهالي قطاع غزة.

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مسلسل مليحة الحلقة 9.. الكشف عن عروس أدهم وسر حزن مليحة

مسلسل مليحة 

وأوضح الجد أن قادة الفصائل الفلسطينية طالبوا وهم في الأسر الإسرائيلي، بإبرام وثيقة لإنهاء الانقسام، فحاولت حركتي فتح وحماس تشكيل حكومة ائتلاف، ولكن تدخلت إسرائيل وأمريكا اللذين يفضلان أن يظل الانقسام في الداخل الفلسطيني مستمرا.

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صفقة شاليط والأسري الفلسطينيين

كما تطرق الجد خلال الحلقة، إلي أسر حركة حماس في يونيو 2006 لجندي إسرائيلي اسمه شاليط، وطالبوا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عنه، لتتم الصفقة ويخرج 1027 معتقلا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي بجهود مصرية.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 10

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة العاشرة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

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وموعد عرض الحلقة 10 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

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مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

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