مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أدهم يختار شريكة حياته خلال عقد قران شقيقه

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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة تطورات مثيرة بعدما كشف أدهم عن قراره بالزواج واختيار شريكة حياته.

مسلسل مليحة الحلقة 9..أدهم يتقدم لخطبة ابنة خاله

وقرر أدهم خلال الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة، خطبة ابن خاله (إيناس) خلال حفل عقد قران أخيه.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 9

واستغل أدهم اجتماع العائلة والاحتفال بعقد قران شقيقه "على" على ابنة خاله فريدة، وقام بالتقدم لخطبة ابنة خاله إيناس لتبدو علامات الحزن على مليحة.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة ذهاب صالح وزوجته نوال إلي طبيب الأورام بالتحاليل والأشعة اللازمة بعد شكه بإصابتها بالسرطان وبالفعل يخبرهم الطبيب أن الورم انتشر في أكثر من مكان بجسدها، ومن الضروري أن تبدأ العلاج للسيطرة على المرض.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة العاشرة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 10 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.