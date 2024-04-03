مسلسل مليحة.. ننشر ملخص أحداث الحلقة 8

سيطر مسلسل مليحة الحلقة 8 على محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت الحلقة الثامنة أحداثا مشوقة أثارت انتباه وفضول المتابعين.

مسلسل مليحة الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة ذهاب مليحة وجدتها ألطاف إلى منزل الضابط أدهم، للاطمئنان عليه وشكره على مساعدة جدها عند المعبر، ويكون في استقبالهما أدهم وعائلته.

كما تطرق أدهم خلال الحلقة 8 إلى نصح على ومحاولة نصحه بتحسين طريقته مع ابنة خاله فريدة، خاصة بعد خطبتهما رسميا، ليفاجئه بتفكيره في الهجرة بسبب صعوبة المعيشة، وقلة دخله، ولكن أدهم ينهاه عن التفكير في ذلك.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة، قرر أدهم أن يتزوج وأخبر والدته برغتبته في الزواج، وفرحت بذلك حيث كانت تنتظر هذا اليوم، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم، فهل تكون مليحة أم إيناس ابنة خاله

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة الثامنة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة8 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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