بعد قليل عرض الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان آسر ياسين عرض الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وقد حقق مسلسل بدون سابق إنذار نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام القليلة الماضية منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، واستطاع أن يجذب العديد من الجمهور في مصر والوطن العربي.

مسلسل بدون سابق إنذار تفاصيل أحداث الحلقة 8

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الأول للمسلسل.

وشهدت الحلقة الثامنة العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، حيث يواصل مروان، والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين البحث عن ابنه عمر الحقيقي بالإسماعيلية، إلا أنه مازال البحث دون جدوى، ومن ناحية أخرى استطاعت والدة ليلى، والتي تقوم بدورها الفنانة حنان سليمان أن تسترد علاقتها مع ابنتها مرة أخرى، والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الثامنة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها للحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم، هم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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