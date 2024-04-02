الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل تتنازل نهى عن الشقة والمحل لزوجها حسن؟

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين ملخص الحلقة 7

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موعد اعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 7

 مسلسل بدون سابق إنذار تفاصيل أحداث الحلقة 7

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والتي كان من ضمنها اكتشاف حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح بوجود عقد شقة ملك زوجته نهى والتي تقوم بدورها الفنانة جهاد حسام الدين باسمها دون علمه، بالإضافة إلى المحل الذي كان قد قام بالتنازل عنه لها، وانتهى الشجار بهم بطلب حسن التنازل عن الشقة والنحل مقابل طلاقها، فهل ستخضع نهى لطلب حسن وتتنازل عن الشقة والمحل.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين ملخص الحلقة 7

موعد اعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 7

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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