الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار ملخص الحلقة 8.. آسر ياسين يحاول الوصول لابنه في الإسماعيلية

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يحاول مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين الوصول لابنه في الإسماعيلية ويتراجع عن إنكار نسب عمر له وليلي والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن احمد ، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من بدون سابق انذار.

مسلسل بدون سابق إنذار ملخص الحلقة 8

ويتردد مروان وليلى في إنكار نسب عمر بينما عماد وصلاح يحاولون مساعدتهم في الوصول للممرضة، فيما يشاور مروان ليلى في الامر فترفض هي الأخرى ويقرران سويا التراجع عن الموضوع.

 تزور نجوى ليلى للإطمئنان على عمر فتتفجر بينهم المشاكل والخلافات من جديد، وتشعر نجوى أن ليلى لا تعيرها اهتمام ولا تحترم وجودها وتشعر ليلى أن وجود نجوى يضع حمل ثقيل عليها بسبب أنها لم تحل المشاكل التي حدثت بينهم في الماضي بسبب غياب نجوى عن المنزل.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار 

 تذهب امينة لعمل عملية تجميد البويضات وتخفي الامر عن الجميع بما فيهم ليلى وحسن الذي يشعر انها باتت تتهرب منه.

 تزور فريدة مروان في المكتب ويسترجع الاثنان أيام الجامعة وهي تقارن بين شخصيته الان وشخصيته حينها. تعاتب امينة ليلى على نسيانها موعد العملية ولكن امينة تتفهم انشغال ليلى والمصاعب التي تحدث في حياتها. يطلب حسن من امينة ان تساعده في بيع الأرض بينما نيفين تصارح نهى بحقيقة ما يحدث مع حسن وسبب انفعاله الدائم عليها فتتعاطف معه نهى من جديد. 

يستكمل مروان رحلة البحث في الإسماعيلية ويكتشف اختفاء احدى الممرضات عن منزلها.

مسلسل بدون سابق إنذار ملخص الحلقة 8: عمر يرفض البقاء مع حنان سليمان

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. عائشة بن أحمد ترفض إنكار نسب عمر

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. مروان يتوجه لقسم الشرطة لتقديم بلاغ رسمي بتبديل ابنه عمر

ملخص مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8: عائشة بن أحمد تعاتب والدتها

ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار 

وتعرض الحلقة الثامنة  انتهي عرضها منذ قليل عبر قنوات Dmc وart hekayat ومنصة watch it

مسلسل بدون سابق إنذار مكون من ١٥ حلقة ومواعيد عرضه كالتالي   

Dmc: 6:30 PM 

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة  بسمة. 

المسلسل يتم عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it.

وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

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