مسلسلات رمضان 2024.. "المعلم" لـ مصطفى شعبان يتصدر مواقع التواصل قبل عرضه

تصدر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يترقب الجمهور عرض أولى حلقاته والمقرر عرضها على قنوات الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية طوال الشهر المبارك.

وتُعرض اليوم في الساعة 9.45 مساء أولى حلقات مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان ضمن مسلسلات رمضان 2024 التي سيتم عرضها على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل المعلم

ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك بعد تعرض والد مصطفى شعبان بطل العمل بعد خسارة أمواله في السوق ويتعرض للنصب من التجار، يرجع ابنه للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام، وتجسد سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك وتتوالى أحداث المسلسلس لتدخل "المعلمة" في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.