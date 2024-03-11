مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

خلال الساعات الماضية، تصدر مسلسل المعلم محرك البحث جوجل، بسبب انتظار متابعو الدراما عرض الحلقة الأولى من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي مسلسل المعلم إلى مسلسلات فئة الـ30 حلقة، ولاقى البرومو الخاص به وقت بثه من قبل الشركة نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأولى من المسلسل تفاصيل وأحداث مثيرة ينتظرها الجمهور.

تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

يجسد النجم مصطفى شعبان، دور تاجر سمك في مسلسل المعلم، الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، وتشهد الحلقة الأولى عدة أحداث، منها أن الفنان عبدالعزيز مخيون الذي يجسد دور والد النجم مصطفى شعبان يتعرض لمؤامرة في سوق السمك.

وتتصاعد الأحداث على مدار الحلقة بدخوله السجن ومن هنا تبدأ حياة ابنه مصطفى شعبان في التغيير وأخذ مسارًا آخر، وعلى مدار الحلقات الباقية يظل شعبان يبحث عن حق والده وإعادة أمواله وخروجه من السجن، ويجسد النجم مصطفى شعبان دور مختلف عما قدمه فيما سبق خلال مسلسل المعلم في رمضان 2024.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

ويدور مسلسل المعلم حول سوق سمك يكون فيه مصطفى شعبان ووالده تجار، ولكن يحيك البعض مؤامرة ضد والد مصطفى شعبان وسرقة أمواله والزج به في السجن، ثم يقرر شعبان الانتقام وتتصاعد الأحداث تدريجيًا فيما بعد.