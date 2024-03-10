عبدالعزيز مخيون يكشف كواليس دوره فى مسلسل "المعلم"

تحدث الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، عن مشاركته في مسلسل "المعلم"، قائلًا إنه يلعب شخصية رجل طيب معلم في سوق السمك وتعرض لعملية غدر وقضى بسببها فترة طويلة جدًا في السجن.

وأضاف "مخيون" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بعدها يخرج من السجن ويجد ابنه معلم في سوق وورث مكان والده".

وتابع: "الشخصية تتحول ويصبح رجلًا مجذوبًا ويظهر ويختفي كثيرًا" موضحًا أنه سيكون جزءًا من صوت الضمير في مسلسل "المعلم".

ورد عليه الإعلامي محمد شردي قائلًا: "لا أحد يستطيع تأدية مثل هذه الأدوار غير فنان كبير بحجم عبدالعزيز مخيون خصوصًا بتعبيرات وجهك الرائعة".