الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالعزيز مخيون يكشف كواليس دوره فى مسلسل "المعلم"

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون

تحدث الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، عن مشاركته في مسلسل "المعلم"، قائلًا إنه يلعب شخصية رجل طيب معلم في سوق السمك وتعرض لعملية غدر وقضى بسببها فترة طويلة جدًا في السجن.

وأضاف "مخيون" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بعدها يخرج من السجن ويجد ابنه معلم في سوق وورث مكان والده".

وتابع: "الشخصية تتحول ويصبح رجلًا مجذوبًا ويظهر ويختفي كثيرًا" موضحًا أنه سيكون جزءًا   من صوت الضمير في مسلسل "المعلم".

ورد عليه الإعلامي محمد شردي قائلًا: "لا أحد يستطيع تأدية مثل هذه الأدوار غير فنان كبير بحجم عبدالعزيز مخيون خصوصًا بتعبيرات وجهك الرائعة".

عبد العزيز مخيون الفنان عبد العزيز مخيون مسلسل المعلم المعلم قناة الحياة الحياة

مواد متعلقة

"المعلم وصدفة".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر فضائية الحياة

الأكثر قراءة

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى