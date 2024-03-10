الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المعلم وصدفة".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر فضائية الحياة

قناة الحياة
قناة الحياة

أعلنت فضائية الحياة مواعيد عرض خريطة مسلسلات رمضان 2024 الذي تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق الموسم الأقوى كل عام للدراما التلفزيونية الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم قائمة قناة الحياة كل من مسلسل “المعلم" و"صدفة" و"مسار إجباري" ومسلسل الرسوم المتحركة “سر المسجد”.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية خريطة مواعيد عرض مسلسلات قناة الحياة الفضائية:

مسلسل الرسوم المتحركة سر المسجد

يعرض مسلسل الرسوم المتحركة سر المسجد يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج يوميا في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب،  ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل المعلم

يعرض مسلسل الملعلم بطولة النجم مصطفى شعبان يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

يُعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل على شاشة قناة الحياة بشكل حصري وهو  من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء.

“مسار إجباري” معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

May be an image of ‎8 people and ‎text that says '‎الحياة 12206 رأسي معاع Hอu 27500 PM 6.05 سر المسجد PM 6.20 عَ المسرح PM 8.15 صدفة PM 9.45 المعلم حصري PM 11.15 مسار إجباري PM 2.30 الدنيا بخير PM 3.30 واحد من الناس PM 3.45 4 شارع شريف PM 4.15 أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب PM 7.15 _شهر# الفرحة صلاة التراويح‎'‎‎
مسلسل المعلم مسلسل مسار اجباري مسلسل صدفة قناة الحياة الفضائية مسلسلات رمضان 2024

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