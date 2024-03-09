السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

برامج رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لخريطة البرامج الرمضانية عبر قناة DMC الفضائية

قناة DMC الفضائية
قناة DMC الفضائية

تقدم قناة DMC الفضائية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك عدد من البرامج التلفزيونية المتنوعة بين البرامج الدينية والاجتماعية والتي تهم قطاع كبير من الجمهور.

خريطة برامج قناة DMC الفضائية الرمضانية

ويقدم «الدستور» في السطور التالية خريطة برامج قناة DMC الفضائية، المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

برنامج ومن الحب حياة

يقدم الدكتور أسامة الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف برنامج "ومن الحب حياة" طوال شهر رمضان على شاشة Dmc.

ويتناول الأزهري خلال برنامجه " ومن الحب حياة" باقة من المعاني الروحانية والقيم الأخلاقية تبروزها مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورت في مشارق الأرض ومغاربها.

وخلال البرنامج يعرض الأزهري مقاطع منتقاة من آلاف المقاطع الموجودة على السوشيال ميديا التي فيها مغزى ومشهد روحاني وموقف إنساني يعظم قيمة ويرسخ فكرة، تبرز معاني الحب الذي يولد حياة.

برنامج ومن الحب حياة


 

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برنامج باب رزق

يقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج "باب رزق" خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc بواقع حلقة يوميا.

 

وعرض برنامج "باب رزق" الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، في شهر رمضان الماضي عددا من الحلقات مع مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

 

 "باب رزق" الذي يذاع كل يوم جمعة، قرر دعم كل المواهب من أصحاب الهمم بتسويق منتجاتهم وتوفير مساحات عرض لهم في معارض تراثنا خلال الدورات القادمة بالتعاون مع وزارة الصناعة وعرض منتجاتهم في البرنامج.

برنامج باب رزق

برنامج لعلهم يفقهون

يقدم الشيخ خالد الجندي والداعية رمضان عبد المعز طوال شهر رمضان برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة دي إم سي، ويتناول البرنامج أهم القضايا التي تشغل المصريين والأمة العربية والإسلامية خلال شهر رمضان.

"لعلهم يفقهون" برنامج ديني، يقدمه كلا من الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز، ويناقش البرنامج كافة قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

برنامج لعلهم يفقهون
برنامج لعلهم يفقهون برنامج باب رزق برنامج ومن الحب حياة DMC قناة dmc البرامج التلفزيونية خريطة برامج قناة DMC

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