الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كواليس تسجيل نوال الكويتية تتر مسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

نوال الكويتية
نوال الكويتية

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق عن كواليس تسجيل النجمة نوال الكويتية لتتر العمل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتحمل أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” اسم “كنا واحد” وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

 

https://www.instagram.com/reel/C4Ql5U_suQG/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8a08407b-3026-40d1-87e7-83b1a10377de

 

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

سيعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى شاشة cbc.

كما يعرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama  في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور قصة مسلسل صيد العقارب حول الدكتورة عايدة، والتي تجسد دورها النجمة غادة عبد الرازق، إذ تعمل "عايدة" في مجال استخلاص السموم من العقارب، كما أنها تصبح سيدة أعمال ناجحة، إلا أنها تدخل في العديد من الصراعات بين رجال أعمال أخرين، كما تدخل في صراع الانتقام من الذين قاموا بآذية أبيها.

وكما اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق في أعمالها، فإن هذا العمل يتميز بالغموض والتشويق، كما أنه ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط، وهو ما يعطي فرصة لسرعة إيقاع المسلسل وأحداثه.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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