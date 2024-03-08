الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. إذاعة حفل على الحجار "100 سنة غنا" عبر قناة "الحياة"

علي الحجار من حفل
علي الحجار من حفل 100 سنة غنا

تذيع قناة الحياة الفضائية مساء اليوم الجمعة حفل النجم علي الحجار الأول ضمن مشروع "100 سنة غنا"، والذي أحياه منتصف شهر فبراير الماضي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تذيع قناة الحياة الفضائية حفل علي الحجار "100 سنة غنا" في تمام الساعة الثانية عشرة إلا الربع مساء، وقدم فيه الحجار أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، وعدد من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال.

وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "100 سنة غنا" وصاحب الأغنية عرض أوبرالي مميز، وسط تصفيق حاد من الجمهور، الذي ملأ المسرح الكبير على جانبيه.

واستعرض الحجار خلال الحفل عددًا من أعمال النهر الخالد، كان منها موسيقى حياتي، كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللي ف قلبي، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، يا ورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يا مسافر وحدك، عشانك يا قمر، حسدونى، أغدًا ألقاك، الفن، أنا واد خطير، يا قلبي يا خالى، جفنه علم الغزل، أصبح عندي الآن بندقية، إلى جانب أغنية كتبت خصيصًا للمشروع وتحمل اسمه "100 سنة غُنا".

وحقق الحفل نجاحًا مبهرًا، سواء على مستوى الحضور الجماهيري، أو من خلال النقل الحصري على شاشة الحياة، حيث التف الملايين أمام شاشتها لمتابعة الحفل، الذي عاد بالجمهور إلى زمن الأصالة والطرب.

 

مشروع 100 سنة غُنا 

جدير بالذكر أن العرض الأول من مشروع 100 سنة غُنا صمم استعراضاته رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبدالعظيم.

وأكد "الحجار"، في تصريحات سابقة، أن مشروع "100 سنة غنا" يأتي لتعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الموسيقى وما يمتلكه من ثراء وقيمة فنية عالية، كما يهدف لربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدًا عن الانبهار بكل ما هو غربى وغريب، تأكيدًا على روح الانتماء.

وأشار إلى أن المشروع يعد توثيقًا لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائيًا وموسيقيا عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة.

قناة الحياة قناة الحياة الفضائية علي الحجار 100 سنة غنا دار الأوبرا المصرية الأوبرا

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