بعد وفاته.. مرتضى منصور يُقدم بلاغًا ضد زوجة حلمى بكر بتهمة القتل

نعى المستشار مرتضى منصور، الموسيقار حلمى بكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "منصور" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر، الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجة على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية، وتركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وأقامت هي ونجلتها في منزله بالجيزة".

وأضاف: "تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى، وهو يعاني من حالة تسمم".

وتابع: "بصفتي وكيلا عن نجله الوحيد هشام، سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله".

واختتم: "أنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه؛ لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان".