بدء حفل افتتاح الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولى (صور)

بدأ، مساء الأربعاء حفل افتتاح الدورة 25 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك داخل قصر ثقافة مدينة الإسماعيلية بحضور كل من د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وعصام زكريا رئيس المهرجان.

يحضر حفل الافتتاح كل من د.خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لمصر ويحتفل المهرجان بيوبيله الفضي ومرور 25 عاما علي إقامته.

من المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ25، التي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

مهرجان الإسماعيلية ال ٢٥

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