الإثنين.. الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في ضيافة "صاحبة السعادة"

يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة "DMC" في حلقة خاصة الاثنين المقبل.

اللقاء لأول مرة بالوطن العربي ويتحدث فيها أنس بوخش عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية وكيف بدأت في أكثر من مجال، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بوالده ووالدته وأبنائه وأهم المراحل التي مر بها حتى أصبح واحدًا من أهم الشخصيات المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد بوخش من أشهر رجال الأعمال بالإمارات وهو أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي ومؤسس شركه بوخش إخوان وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

كما يتحدث في الحلقة عن الأكلات المصرية المفضلة بالنسبة له ومنها الكشري، ويتحدث أيضًا عن عدد من الأسرار والمواقف التي يكشف عنها لأول مرة في "صاحبة السعادة" الذي يذاع في الحادية عشر مساء يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.