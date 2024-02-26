الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شريف سلامة لـ"الدستور": أوشكت على الانتهاء من كامل العدد +1

شريف سلامة
شريف سلامة

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بتقديم جزء جديد من مسلسل “كامل العدد"، خاصة بعد ردود الأفعال القوية الذي حققها العمل خلال عرضه في موسم رمضان الماضي.

وقال سلامة، لـ"الدستور"، إنه يواصل في الوقت الحالي تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "كامل العدد +1” تحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي، مشيرًا إلى أنه أوشك على الانتهاء من تصوير العمل.

وأضاف أنه يتبقى 3 أيام فقط ويرفع مسلسل “كامل العدد +1” شعار فركش، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق نجاحا مماثلا للجزء الأول.

عرض مسلسل كامل العدد +1 عبر قناة ON

وأعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

“كامل العدد +1” من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

لنجم شريف سلامة شريف سلامة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد 1 الدستور

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