لأول مرة.. صرف 600 جنيه لأعضاء "عمومية الموسيقيين"

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه 2024 بمناسبة شهر رمضان، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .

وقال مصطفى كامل إن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

وقال مصطفى القصبى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية "دائمًا يسعى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ إنه لن يرتاح باله إلا أن يحقق كل أمنيات وطموحات أُسر الموسيقيين".