أفلام عيد الفطر 2024.. طرح البوستر التشويقي لفيلم عمرو يوسف الجديد "شقو"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “شقو” الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن ينافس عمرو يوسف بفيلم “شقو” ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024 والذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام لكبار النجوم.

وظهر عمرو يوسف على البوستر التشويقي للفيلم وهو يسير على جدران أحد الأبراج السكنية العالية وهو مربوط بحبل.

فيلم شقو استغرق تصويره ما يقرب من العام؛ نظرا لضخامة إنتاجه، واحتواء العمل على مشاهد كثيرة من الأكشن تطلبت الاستعانة بفريق عمل أجنبي.

قصة وأحداث فيلم شقو

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية مما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب إتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات وتطلق عليهما فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

أبطال وصناع فيلم شقو

يذكر أن فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى، وهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.