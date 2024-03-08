WATCH IT تطرح 10 بوسترات منفردة لشباب أبطال "صيد العقارب" (صور)

روجت منصة WATCH IT الرقمية لمسلسل “صيد العقارب” والذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه للجمهور خلال شهر رمضان المقبل عبر المنصة وقناة CBC الفضائية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية 10 بوسترات دعائية فردية للأبطال الشباب المشاركين ضمن مسلسل صيد العقارب وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اتاحة الفرص بجميع أعمالها التلفزيونية الفرص للمواهب من الفنانين الشباب في الظهور خلال أحداث العمل.

وكانت منصة WATCH IT طرحت الفترة الماضية البوستر الرسمي لأبطال مسلسل “صيد العقارب” وضم البوستر الرسمي كل من النجمة غادة عبد الرازق، والنجم رياض الخولي والفنانة سيمون، والفنان أحمد ماهر، والفنان محمود علاء “جاميكا”.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024، وينتمي إلى المسلسلات التي تعرض على 15 حلقة فقط، وهو ما يبشر بتحقق إيقاع سريع للأحداث.

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

ويتميز مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بالإثارة والتشويق، إذ يدور حول تجارة سم العقارب، وذلك من خلال الطبيبة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الأبطال الشباب بمسلسل صيد العقارب

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