صدقى صخر لـ"الدستور": شخصيتى بـ"كامل العدد +1" مؤثرة فى عائلة "ليلى ومختار"

انضم الفنان صدقي صخر لأبطال مسلسل "كامل العدد" في الجزء الجديد الذي يحمل اسم "كامل العدد +1"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأعرب الفنان صدقي صخر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادته للانضمام لأبطال مسلسل "كامل العدد"، مشيرًا إلى أن الذي دفعه للمشاركة في العمل هو شخصيته المقرر تقديمها خلال المسلسل وأنها ستكون شخصية محورية ستكون إضافة كبيرة للأحداث، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال عرضه العام الماضي.

وتابع "صخر" أن شخصيته خلال مسلسل "كامل العدد +1" تتمحور داخل عائلة أحمد مختار الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة وزوجته "ليلى تيمور" التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني وسيكون له دور مؤثر في حياتهم ستكشفه الحلقات خلال عرضه للجمهور في شهر رمضان المقبل.

وعن كواليس التصوير قال: "الكواليس كانت ساحرة وكان فريق العمل كله أسرة واحدة هدفها إسعاد الجمهور وتقديم جزء جديد أكثر قوة ومتعة ونجاحًا أكبر عن الذي حققه الجزء الأول"، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المخرج الكبير خالد الحلفاوي، متمنيًا أن ينال دوره والعمل إعجاب الجمهور المصري والعربي.

قصة مسلسل "كامل العدد +1"

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد +1" في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل "كامل العدد +1"

"كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.