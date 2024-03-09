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فن

تترات مسلسلات رمضان 2024

تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر مسلسل سر إلهي بصوت حمزة نمرة (فيديو)

حمزة نمرة تتر مسلسل
حمزة نمرة تتر مسلسل سر إلهي

طرحت قناة CBC الفضائية منذ قليل تتر مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024، وقدم الأغنية النجم حمزة نمرة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب".

تترات مسلسلات رمضان 2024

أغنية تتر مسلسل “سر إلهي” تحمل نفس أسم المسلسل وتضمن فيديو كليب الأغنية ظهور حمزة نمرة وهو يعزف على الجيتار ممزوجا بمشاهد من العمل، والأغنية هي من كلمات الشاعر الغنائي محمود فاروق، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، والأغنية من ألحان حمزة نمرة.

كلمات أغنية تتر مسلسل سر إلهي

يالي مستغرب قساوتي .... خش شوف بعينيك حكايتي

شوف حكايتي من مرايتي ... وقولي مين بدء العدواه

سابو قلبي على البلاطة .... سابو روحي على الحديدة

شالو من جرحي الخياطة .. وزودوني جراح جديدة

أه ياقلبي يالي شايل ... يالي واروك الهوايل

ديماً الطعنة الي تبيجي ... من أعز الناس شديدة

 

قصة مسلسل سر إلهى

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، في إطار تشويقي، حول معاناتها في الحصول على حقها في الميراث بعد وفاة والدتها، كما تتعرض للخيانة من قبل المقربين لديها مع زوجها، مما يدفعها إلى ترك مدينتها في المنصورة وتذهب للقاهرة، لتتصاعد الأحداث، ويحدث تحول في حياتها.

 

أبطال مسلسل سر إلهى 

ويشارك روجينا في بطولة مسلسل سر إلهي عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبد العزيز.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

وتعرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا يوم الإثنين المقبل المقرر أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 حيث |أنه يتكون من 15 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.
 

وأعلنت قنوات الشركة المتحدة cbc وcbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.

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