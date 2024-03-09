تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

قضت محكمة جُنَح الشيخ زايد، اليوم السبت، بتغريم المطربة شيرين عبدالوهاب، مبلغًا قدره 5 آلاف جنيه؛ بتهمة السبّ والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.

بداية القضية

تعود بداية الواقعة عندما تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتعديها عليه بالسبّ والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر، وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبدالوهاب شهَّرت بموكّله، كما أنها تعدَّت عليه بالسبّ والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليه، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.