ناقد فنى: مسلسل "الحشاشين" درة التاج بمسلسلات "المتحدة" والدراما فى رمضان

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إن هناك تنوعًا كبيرًا في مسلسلات رمضان هذا العام بداية من مسلسل عتبات البهجة المأخوذ عن نص أدبي، والحشاشين من التاريخ، ومسلسلات اجتماعية مثل "إمبراطورية ميم" و"صدفة"، وكوميدي مثل "فراولة".

وأضاف عبدالله غلوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك تنوعًا في الدراما وأيضًا شركات الإنتاج التي تتعاون مع الشركة المتحدة، وبالتالي هناك تنوع في شركات الإنتاج والمحتوى ولدينا مخرجون من العيار الثقيل.

وتابع: "ستعرض 7 مسلسلات على دي إم سي لـ7 مخرجين من العيار الثقيل وعودة يحيى الفخراني اللي واحشنا والمخرج الكبير مجدي أبوعميرة، وهو خلانا نعرف يعني إيه دراما مصرية بكلاسيكيات لدراما المصرية وعودته مكسب كبير للدراما"، مشيرًا إلى أن مسلسل الحشاشين سيكون درة التاج في مسلسلات المتحدة والدراما المصرية.