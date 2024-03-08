الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المالية: التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصري تتمتع بشفافية كبيرة

وزارة المالية
وزارة المالية

قال الدكتور علاء عبد الرحمن معاون وزير المالية للعلاقات الدولية، إن التصنيف الائتماني درجة تعطيها المؤسسات الدولية للاقتصادات الوطنية، وتقول مدى قدرتها على سداد التزاماتها ودرجة النشاط الاقتصادي والنمو الذي تستطيع تحقيقه، والسياسيات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في البلد نفسها.

وأضاف علاء عبدالرحمن خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن جميع المعنيين بالاقتصادات الوطنية هم من يقومون بالنظر لهذه التقارير من أول البنوك الاستثمارية حتى رجل الأعمال.

وأوضح علاء عبدالرحمن أن هذه التقارير تصدر على جميع الدول، وهي شفافة بدرجة كبيرة، مؤكدا أن التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصري تتمتع بشفافية كبيرة، والتقارير الاقتصادية الدولية كانت تعطي "نظرة سلبية" عن الاقتصاد المصري وغيرتها بعد الإجراءات الأخيرة إلى "إيجابية".

وتابع علاء عبدالرحمن، القرارات الاقتصادية الأخيرة حققت انفراجة كبيرة للمستثمرين الأجانب.

 

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