الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخيامية" فن توارثته الأجيال لتزيين الشوارع فى رمضان

الخيامية
"الخيامية"

عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا عن "الخيامية" الفن الذى توارثته الأجيال لتزيين البيوت والشوارع خلال شهر رمضان.

وقال يونس طه فنان الخيامية - خلال التقرير- إن والده كان يملك ورشة في سوق السلاح، وكان يساعده في العمل، فأحب الفكرة والعمل، مشيرًا إلى أن ألوانها وزخرفتها بدأت تشده، حتى أتقن المهنة في عمر 13 عامًا. 

ولفت يونس، إلى أن المصريين يستخدمون الخيامية في شهر رمضان في المفارش والخداديات، التي تغير شكل المنزل والأجواء، وتدخل في الفوانيس أيضًا، مؤكدًا أنه لا أحد خارج مصر يعمل في الخيامية.

مواد متعلقة

طارق صبرى يكشف عن أدواره المفضلة على الشاشة

أبو عبيدة: ندعو للنفير والزحف للأقصى وعدم السماح بفرض الأمر الواقع

إذاعة الاحتلال: تبادل لإطلاق النار عند حاجز سالم غربى جنين

اتحاد الكرة: غيابات الأهلى والزمالك لن تؤثر على قوة نهائى كأس مصر

أستاذ اقتصاد: تطبيق السعر المرن للجنيه "خنق" التجار والسوق الموازية

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

سارة حازم: كأس مصر "قمة بروح مختلفة" بين الأهلى والزمالك فى السعودية

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحافظ البنك المركزى لتشجيع المواطنين على فتح "حسابات دولارية"

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة