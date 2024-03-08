"الخيامية" فن توارثته الأجيال لتزيين الشوارع فى رمضان

عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا عن "الخيامية" الفن الذى توارثته الأجيال لتزيين البيوت والشوارع خلال شهر رمضان.

وقال يونس طه فنان الخيامية - خلال التقرير- إن والده كان يملك ورشة في سوق السلاح، وكان يساعده في العمل، فأحب الفكرة والعمل، مشيرًا إلى أن ألوانها وزخرفتها بدأت تشده، حتى أتقن المهنة في عمر 13 عامًا.

ولفت يونس، إلى أن المصريين يستخدمون الخيامية في شهر رمضان في المفارش والخداديات، التي تغير شكل المنزل والأجواء، وتدخل في الفوانيس أيضًا، مؤكدًا أنه لا أحد خارج مصر يعمل في الخيامية.