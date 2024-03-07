الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: تطبيق السعر المرن للجنيه "خنق" التجار والسوق الموازي

عمرو صالح
عمرو صالح

أكد عمرو صالح، أستاذ اقتصاد سياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، أن الجهاز المصرفي له دور كبير في إعادة التوازن للسوق، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزي مهمة جدا للقضاء على وجود سعرين في السوق للدولار.

وقال صالح، خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن توحيد سعر الصرف هو أول خطوة في حل مشاكلنا الاقتصادية، متابعا: "لو قدامنا مريض مينفعش نعالج جزء ونسيب جزء، لازم يكون فيه علاج شامل للمريض".

وأضاف أن الجهاز المصرفي وضع خطة على عدد من المحاور في وقت واحد وفي توقيتات معينة وبدقة شديدة لدعم الاقتصاد المصري، منوها بأن ربط سعر الدولار طبقا للعرض والطلب أمر في غاية الأهمية، ولا تخوف منه، لأن العمل بهذه الطريقة احترافية لخنق السوق السوداء، وبالتالي يتم تحقيق توازن للتعامل في كل الاتجاهات.

وواصل: "الإجراءات التي تم اتخاذها أمس من قبل الجهاز المصرفي بشأن وضع سعر مرن للجنيه، هي خطوة تم اتخاذها من قبل فريق متعدد التخصصات وكان هناك غرفة عمليات تعاملت مع الموقف بجبهات متعددة للسيطرة على السوق".

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