سعر الكيلو وصل لـ280 جنيهًا.. بشرى من الغرف التجارية عن اللحوم

كشف أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار اللحوم انخفضت بشكل محدود خلال الفترة الماضية وذلك رغمًا عن هبوط الدولار بشكل كبير.

وأضاف رئيس الغرف التجارية بالجيزة خلال برنامج “صناع القرار” مع الإعلامي شادي الزيات المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الانخفاض في الأسعار يعتمد على نوع المنتج، فضلًا عن درجة اعتماده على المكون المحلي أم المستورد.

أردف: “أن السكر المحلي في الأسواق سعره 30 جنيهًا، بينما المستورد بـ55 جنيهًا، ما يؤكد انعكاس الدولار على السلعة المستوردة”.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم المستوردة كانت تباع في معارض أهلا رمضان مع بداية التشغيل بسعر 320 جنيهًا، ومع تراجع الدولار أصبحت تباع الآن بسعر 280 جنيهًا للكيلو الواحد.