الجامعة العربية تحذر من تنفيذ مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الجامعة العربية تحذر من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين، كما طالبت مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل وقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجامعة العربية دعمها لتولي دولة فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية برا وبحرا وجو.

وأضافت: "إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة".