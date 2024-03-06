الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجامعة العربية تحذر من تنفيذ مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الجامعة العربية تحذر من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين، كما طالبت مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل وقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجامعة العربية دعمها لتولي دولة فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية برا وبحرا وجو.

وأضافت: "إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة".

الاحتلال القاهرة الإخبارية الجامعة العربية إسرائيل التهجير القسرى الإبادة الجماعية العدوان الفلسطينى

الأكثر قراءة

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟