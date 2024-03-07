الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشيخ خالد الجندى: هذه أفضل الأوقات لإخراج الزكاة

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي،

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أفضل الأوقات لإخراج الزكاة.

 وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو شهر شعبان، موضحًا أن ذلك كان حال الصحابة.

وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل شعبان، موضحًا أنه أفضل وقت لإخراج الزكاة، لأنه يضاعف أجرها بشكل كبير.

وأشار إلى أن الزكاة هي عبادة واجبة والركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، لذلك فإن للزكاة أجر عظيم على الرغم من أنها فرض "واجبة".

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