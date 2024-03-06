هانى برزى: قرارات البنك المركزى تنعش مجتمع الأعمال وتخفض أسعار السلع (فيديو)

أعرب المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تقديره لقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة بنسبة 6%.

وأكد برزي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أن هذه القرارات كانت مطلوبة ومنتظرة من قبل مجتمع الأعمال، الذي عانى من أزمة نقد أجنبي وتذبذب في سعر الصرف وارتفاع في التضخم في الفترة السابقة، مما أثر سلبًا على الصناعة والتصدير والاستثمار.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي ستسهم في استقرار الاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري وتنشيط الإنتاج والتصدير والتوظيف، متوقعًا أن تنخفض أسعار السلع في الفترة القادمة، نظرًا لتوافر الدولار وتسهيل إجراءات الاستيراد.

