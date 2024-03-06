نائب محافظ البنك المركزي: قرارات توحيد سعر الصرف ستقضي على السوق الموازية

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك العديد من دول العالم سواء كانت اقتصادات متقدمة أو ناشئة التي تضطر لرفع سعر الفائدة من أجل مواجهة أزمة التضخم، وهناك دول أخرى اتخذت استراتيجيات مغايرة حيث قالت إنها لن تحارب التضخم من خلال سعر الفائدة، لكن في النهاية تبين أن السياسة الأفضل هي استخدام القنوات والأدوات المتعارف عليها لدى كافة البنوك المركزية، وعلى رأسها استخدام قنوات سعر الفائدة؛ لأن لديها قدرة التأثير على معدلات التضخم بشكل مباشر.

وأضاف أبوالنجا، خلال مؤتمر البنك المركزي، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أن أخطر شيء يمكن أن يواجه المواطن هو أن تتآكل العملة الوطنية، وبالتالي، يجب بشكل سريع وفعال أن نقضي على هذه الظاهرة، فمن خلال إجراءات توحيد سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي، سيتم القضاء على السوق الموازية والمضاربات وحالات عدم اليقين.