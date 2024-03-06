الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائب محافظ البنك المركزي: قرارات توحيد سعر الصرف ستقضي على السوق الموازية

رامي أبو النجا
رامي أبو النجا

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك العديد من دول العالم سواء كانت اقتصادات متقدمة أو ناشئة التي تضطر لرفع سعر الفائدة من أجل مواجهة أزمة التضخم، وهناك دول أخرى اتخذت استراتيجيات مغايرة حيث قالت إنها لن تحارب التضخم من خلال سعر الفائدة، لكن في النهاية تبين أن السياسة الأفضل هي استخدام القنوات والأدوات المتعارف عليها لدى كافة البنوك المركزية، وعلى رأسها استخدام قنوات سعر الفائدة؛ لأن لديها قدرة التأثير على معدلات التضخم بشكل مباشر.

وأضاف أبوالنجا، خلال مؤتمر البنك المركزي، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أن أخطر شيء يمكن أن يواجه المواطن هو أن تتآكل العملة الوطنية، وبالتالي، يجب بشكل سريع وفعال أن نقضي على هذه الظاهرة، فمن خلال إجراءات توحيد سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي، سيتم القضاء على السوق الموازية والمضاربات وحالات عدم اليقين.

رامي أبوالنجا ازمة التضخم سعر الفائدة رفع سعر الفائدة معدلات التضخم سعر الصرف البنك المركزي السوق الموازية

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟