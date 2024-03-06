خالد أبوبكر: البنك المركزى اتخذ خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد المصرى (فيديو)

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، إنه في قرار تاريخي، أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، معبرا عن تقديره للخطوات الثابتة والمتأنية التي اتخذها البنك المركزي.

وأكد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" الذي يبث على قناة "ON"، أن القرار يمثل إنقاذًا واختبارًا حقيقيًا للاقتصاد المصري، وأنه يدل على بداية طريق الإصلاح الذي يتطلب شفافية ووضوحًا، وأشار إلى أن كلام محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحفي كان بسيطًا وسهلًا وشاملًا لجميع الجوانب المتعلقة بالقرار.

وأعرب أبوبكر عن أمله في أن تستمر المؤشرات الإيجابية وأن تنعكس على حياة المواطنين.