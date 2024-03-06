ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

أعلن هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

وأوضح ميلاد، في حديث هاتفي لبرنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 3150 جنيهًا مصريًا، متأثرًا بالعوامل الداخلية والخارجية، وأن سعر الأوقية عالميا بلغ 2150 دولارًا لأول مرة في التاريخ.

وقال ميلاد إن السوق الذهبية شهدت نوعا من الاستقرار بعد قرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد سعر الذهب، وهي البورصة العالمية، وقوى العرض والطلب، واتجاهات المستهلكين في الفترة المقبلة.

وأبدى ميلاد تفاؤله بأن يستقر سعر الذهب على المدى البعيد، معترفًا بأن السوق كانت مضطربة في بداية تطبيق قرار تحرير الجنيه.