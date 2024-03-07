رئيس "البنك الزراعى": إقبال على إيداع الدولار.. وتوقعات بانخفاض أسعار السلع خلال أسبوع

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه خلال اليوم الأول والثاني من قرارات البنك المركزي، كان هناك إقبال كبير من العملاء لإيداع الدولار".

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "دولار السوق الموازي أقل من البنك ومن اشترى دولار بـ 70 جنيها يدفع الآن ثمن مضاربته، والمحصلة النهائية اليوم أن هناك حصيلة دولارية".

وواصل: "إحنا اللي بنتصل بالعملاء في ظل توافر حصيلة دولارية.. أتوقع مزيدا من الانخفاض بأسعار السلع خلال الأسبوع المقبل.. الناس بتجري تطلع الدولار علشان تاخد شهادات البنوك".

وتابع: "النهارده قافلين البنك بأوفر في الدولارات.. ولا يوجد أي سلع محتاجة تخرج ولم تخرج.. ومفيش واحد محتاج تدبير دولار واقف في الصف".