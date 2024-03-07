أحمد فايق: صوت محمد رفعت وابتهال النقشبندى جزء من مزاج المصريين

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الشخصية المصرية مليئة بالمبهجات والأشياء التي تدعو إلى التفاؤل والبهجة والسعادة، لافتًا إلى أنها دائمًا تفاجئنا بالأشياء البسيطة ولكنها مؤثرة.

وأضاف فايق، خلال تقديمه حلقة برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأشياء التي تضبط المزاج العام للمصريين، أو بمعنى أدق "مبسوطين".

وأردف: "محمد صلاح لما بيجيب جول مع ليفربول، المصريين بيكونوا مبسوطين، كوباية الشاي بالنعناع من المزاج العام للمصريين، ابتهال النقشبندي جزء من مزاج المصريين، صوت الشيخ محمد رفعت في رمضان، جزء مهم جدًا من مزاج المصريين".

وتابع: "صوت المسحراتي، ورائحة الشوارع بمنتجات العطارة وياميش رمضان، بتخلي المواطن سعيد وعنده نوع من أنواع البهجة، ممكن مسلسل كويس أو فيلم كويس، وممكن يكون تصرف طيب من شخصية مصرية، أو جبر خواطر، كل دول حاجات تخلي المصريين يمشوا وراها ويشعروا بالبهجة".