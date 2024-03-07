خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحافظ البنك المركزى لتشجيع المواطنين على فتح "حسابات دولارية"

وجه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، رسالته لمحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مقترحًا مبادرة تسمح بفتح حساب دولاري تلقائيًا لمن لديهم حساب بالجنيه المصري، بمجرد الذهاب إلى البنك ووضع مبلغ دولاري، دون الحاجة لفتح حساب دولار وفق الإجراءات التقليدية.

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن المؤشرات العالمية تشير إلى أن العملة المصرية في طريقها للتحسن.

وتابع: "أقترح أن من لديه حساب بالجنيه المصري أن يكون له صفحة موازية بنفس البيانات بالدولار لصاحب الحساب، وذلك تيسيرًا على العملاء".

وواصل: "هناك إيداعات من أفراد وشركات بالدولار في البنوك، وهناك بنوك قدمت فائدة على الدولار لمدة 3 سنوات بفائدة 9%، وهناك كثيرون اتجهوا لوضع أموالهم في البنوك".