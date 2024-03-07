الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحافظ البنك المركزى لتشجيع المواطنين على فتح "حسابات دولارية"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

وجه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، رسالته لمحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مقترحًا مبادرة تسمح بفتح حساب دولاري تلقائيًا لمن لديهم حساب بالجنيه المصري، بمجرد الذهاب إلى البنك ووضع مبلغ دولاري، دون الحاجة لفتح حساب دولار وفق الإجراءات التقليدية.

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن المؤشرات العالمية تشير إلى أن العملة المصرية في طريقها للتحسن.

وتابع: "أقترح أن من لديه حساب بالجنيه المصري أن يكون له صفحة موازية بنفس البيانات بالدولار لصاحب الحساب، وذلك تيسيرًا على العملاء".

وواصل: "هناك إيداعات من أفراد وشركات بالدولار في البنوك، وهناك بنوك قدمت فائدة على الدولار لمدة 3 سنوات بفائدة 9%، وهناك كثيرون اتجهوا لوضع أموالهم في البنوك".

مواد متعلقة

أشهر أم عروس على السوشيال ميديا.. "نهى وسعيد" حكاية حب وجبر خواطر

أحمد فايق: صوت محمد رفعت وابتهال النقشبندى جزء من مزاج المصريين

سعر الكيلو وصل لـ280 جنيهًا.. بشرى من الغرف التجارية عن اللحوم

عالم أزهرى يكشف عن فوائد إخراج الزكاة

الشيخ خالد الجندى: هذه أفضل الأوقات لإخراج الزكاة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الحوثيون أطلقوا صاروخًا بالستيً على سفينة ليبيرية فى البحر الأحمر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريًا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

كيف تنعكس قرارات البنك المركزى على أسعار السلع؟.. اتحاد الغرف التجارية يوضح

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة