اتحاد الكرة: غيابات الأهلى والزمالك لن تؤثر على قوة نهائى كأس مصر

قال محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري، إن هناك اهتماما كبيرا جدا بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس، والمقامة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تذاكر المباراة تم حجزها بالكامل بعد طرحها بساعة واحدة فقط، وهناك شاشات كبيرة جدا لعرض المباراة في الشوارع بالسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الأجواء جميلة جدا بين إدارة الأهلي والزمالك، والكل شاهد أمس الصورة التي تجمع أعضاء مجلسي إدارة الفريقين في أحد الكافيهات بالمملكة العربية السعودية، متابعا: "التوافق بين إدارة الفريقين ظاهر للجميع، والدليل حل مشكلة كهربا وزيارة محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك".

ولفت إلى أنه يتوقع مباراة قوية بين الأهلي والزمالك في السعودية، والمدير الفني للمنتخب حسام حسن سيحضر المباراة، وكل لاعب مهتم بإظهار كل إمكانياته في المباراة للانضمام للمنتخب.

وعن غيابات الفريقين، قال: "الأهلي والزمالك عندهم إصابات، لكن كل فريق عنده قائمة مكونة من 30 لاعبا، وكل فريق عنده في كل مركز أكثر من لاعب يعوض غياب اللاعب المصاب في مركزه".