طارق صبرى يكشف عن أدواره المفضلة على الشاشة

كشف الفنان طارق صبري، عن كواليس عدد من حياته الفنية والشخصية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أون ست"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة: "بدايتي كانت في مسلسل ولي العهد، وبعدها في مسلسل الكيف كنت مقدم دور مختلف جدًا".

وأضاف: "أنا بشوف الممثل بيقدم كل حاجة، يعني الولد الطيب والجدع انضرب بالنار، ومفيش دور ممثل بصفات حكر على شكل معين، وده ظهر في مسلسل الاختيار، تحول الممثل من دور طيب لدور شرير أو دور ضابط".

وتابع: "كان زمان ملامحي محصورة في أدوار معينة إنما دلوقتي لا".