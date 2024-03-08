"مانشيت" يعرض تقريرًا عن ياسمين الحسينى وكيف حولت مهنة الحدادة لفن تشكيلى
عرض برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطي، عبر قناة "CBC"، تقريرًا عن ياسمين 36 عامًا، وكيف حولت مهنة الحدادة إلى فن تشكيلي في دمياط.
وقالت ياسمين خلال التقرير: "كنت بدرس في الجامعة وبدأت أنزل سوق العمل، وكنت شغوفة جدًا بالموضوع دا، وقلت أنزل أجرب، وفتحت مكتبًا صغيرًا، وباعتمد على التصاميم في اللاب توب"، مردفة: "أنا بنت كل الرجالة اللي واقفين وأختهم، ومن هنا بدأت أخد الثقة في نفسي".
من جانبه قال محمد شبارة زوج السيدة ياسمين الحسيني: "هي الـ24 ساعة معايا، وساعات بيحكم علينا الشغل بنقعد 4 أيام وبتمارس معانا الشغل برضو، مش بتريح نفسها وتعتمد علينا، لا بتقعد في الموقع ومبتقعدش ساكتة، ومقدرش أستغنى عنها حتى في الشغل".