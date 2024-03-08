القرموطى: أشكر كل القائمين بالشركة "المتحدة" على أعمالها الدرامية القوية

وجّه الإعلامي جابر القرموطي، الشكر لكل القائمين على مسلسلات رمضان بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال "القرموطي"، خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "أشكر كل القائمين على الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على أعمالها الدرامية القوية".

وأضاف: "نشكر أشرف سلمان وعمرو الفقي، وكل الزملاء في الشركة المتحدة، ودراما رمضان موسم، ونلقى منهم كل الاحترام والود والمحبة، والاختلاف في صالح المهنة".