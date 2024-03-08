الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: حياة كل شهيد تستحق عمل درامى كبير

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن يوم الشهيد هو يوم عظيم تحتل به مصر منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن حديث الرئيس السيسى في "يوم الشهيد" يحرك معانى البطولة والشهامة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن "معركة البرث" كانت فاصلة في حرب الدولة ضد الإرهاب. 

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الدراما جسدت "معركة البرث" بصورة حقيقية من خلال مسلسل الاختيار، مؤكدا أن حياة كل شهيد تستحق عمل درامي كبير.

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