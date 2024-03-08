خالد أبو بكر لأسر الشهداء: "مصر كلها هتحتفل بيكم بكرة"

قال الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة on، مصر بأكملها تحتفل بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 1969، ولذا نحن ومقدمو البرامج بالشركة المتحدة نضع هذا “البدج” عرفانا وتقديرا لكل شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا لهذا الوطن.

وأضاف “أبو بكر” أن كل الجهات ستجتمع فى احتفال كبير للتعبير عن الامتنان لكل من ضحوا بأرواحهم للحفاظ على أبنائنا، ونحتسب الشهداء فى جنات النعيم، مؤكدا: “لن ننسى تضحيات الشهداء”.

وأشار إلى أن يوم الشهيد أحد الصفحات المضيئة في تاريخ مصر.

ووجه “أبو بكر” رسالته لكل أمهات وأبناء وأسر الشهداء، قائلًا: "بكرة الدولة مجتمعة والشعب المصري وكل الجهات ستحتفي بكم في احتفال ضخم، لنقول أننا مدينون لكل هؤلاء، الذي ضحوا بأرواحهم.. إنه يوم الشهيد والعرفان بالجميل".