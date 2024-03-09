السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هؤلاء يلعبون أدوار مساعدي حسن الصباح في الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تصدر النجم كريم عبدالعزيز تريند البحث عبر مواقع البحث، عقب ظهوره في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في شهر رمضان المقبل.

وتوقع محبين كريم عبدالعزيز أنه سيغير الكثير من أسلوبه وأداءه التمثيلي في مسلسل الحشاشين، وذلك بسبب شكله المختلف على البوستر وايضًا بسبب ملامح وجهه الجادة، خاصة أنه سيقوم بتقديم دور رئيسي في مساعدة زعيم الحشاشين حسن الصباح وهو الفنان “كريم عبدالعزيز”.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل الحشاشين

مسلسلات شهر رمضان 2024

تأسست جماعة الحشاشين في القرون الوسطى تحت قيادة الإمام الحسين الصباح، واتخذوا من القلاع والمعاقل الجبلية مقرًا لهم، كان لديهم نظام ديني وسياسي فريد، حيث كانوا يعتبرون زعيمهم إمامًا معصومًا.

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD

أبطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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