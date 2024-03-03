مسلسلات شهر رمضان 2024| كيف يظهر أحمد عيد في مسلسل الحشاشين؟

تصدر النجم أحمد عيد تريند البحث عبر مواقع البحث والتواصل الإجتماعي، عقب ظهوره في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات شهر رمضان 2024

ظهور الفنان أحمد عيد في بوستر مسلسل الحشاشين، بشكل مختلف عن المعتاد عليه، وأستطاع أن يلمس قلوب الجماهير بسبب أعماله الفنية الكوميديه، ولكن توقع الكثير من المشاهدين أن ظهور أحمد عيد في "الحشاشين" سيكون ظهور مختلف ومثير لمتابعة أحداث المسلسل.

ظهور النجم أحمد عيد في مسلسل الحشاشين

توقع عشاق النجم أحمد عيد، أنه سيغير الكثير من أسلوبه وأداءه التمثيلي في مسلسل الحشاشين، وذلك بسبب شكله المختلف على البوستر وايضًا بسبب ملامح وجهه الجادة، خاصة أنه سيقوم بتقديم دور رئيسي في مساعدة زعيم الحشاشين حسن الصباح وهو الفنان “كريم عبدالعزيز”.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش المسلسل الكثير من الأحداث أبرزهم سفر كريم عبدالعزيز إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية.



قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وتستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم أعمال درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق، كما عودتنا الشركة المتحدة، في تقديم أعمال درامية من كل عام ويتم عرض هذه الأعمال في الموسم الرمضاني.

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